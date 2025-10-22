Генсек НАТО согласился с Трампом в необходимости остановить войну в Украине на линии фронта
- Генсек НАТО Марк Рютте поддержал призыв Дональда Трампа о "немедленном прекращении войны".
- Он отметил, что это является ключевым для начала настоящих мирных переговоров.
На днях Дональд Трамп призвал Украину и Россию "остановиться на текущих позициях" в военных действиях. В свою очередь Марк Рютте сказал, что полностью поддерживает инициативу президента США.
Соответствующее заявление он сделал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Как генсек НАТО видит окончание войны в Украине?
Рютте отметил, что призыв Дональда Трампа простой по содержанию, но имеет ключевое значение для начала настоящих мирных переговоров.
Дональд Трамп в эти выходные высказался совершенно ясно – остановитесь там, где находитесь. Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно,
– подчеркнул генсек.
В то же время глава Альянса подтвердил, что полностью разделяет позицию американского лидера. К тому же он добавил, что обсуждение продолжится сегодня, и он готов приложить все усилия – лично, как представитель НАТО, и вместе с командой – чтобы способствовать реализации этого видения.
Интересно! Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершить войну в Украине возможно только путем убеждения Путина в невозможности его победы на поле боя из-за сверхвысокой цены контроля над страной. Он отметил необходимость длительной военной поддержки Украины со стороны США и европейских союзников НАТО.
Что этому предшествовало?
Россия отклонила предложение Трампа "немедленно остановить" боевые действия, ссылаясь на "первопричины" конфликта. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров отметил, что Вашингтон не должен забывать об этих предпосылках войны.
В то же время во вторник, 21 октября, европейские лидеры – представители Великобритании, Франции, Германии и ЕС – совместно с Украиной опубликовали заявление, в котором поддержали призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня на текущей линии фронта.