Накануне зимы Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате одного из таких ударов без электроснабжения осталась большая часть Киева и ряд областей.

Также наблюдались перебои с водоснабжением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Оккупанты снова начали террор "Шахедами": для каких областей Украины есть угроза

Как Россия возвращается к ударам по энергетике?

Как сообщает The Telegraph, эти атаки знаменуют начало четвертой зимы масштабных бомбардировок украинских энергетических объектов. Цель России – оставить гражданское население без тепла и света, подорвать боевой дух и ослабить способность страны противостоять агрессору.

Издание отмечает, что в последние недели Россия усилила удары по электростанциям и другим энергетическим объектам. В частности, 3 октября Россия применила почти 100 беспилотников и ракет против Харьковской и Полтавской областей – это стало крупнейшим ударом по украинской энергетике с начала войны.

Киев сообщил союзникам, что из-за этих атак около 60% мощностей Нафтогаза по добыче природного газа было выведено из строя. Для обеспечения граждан газом в течение зимы Украине придется потратить почти 3 миллиарда долларов на импорт ресурсов.

Украина обратилась к странам "Большой семерки" за финансовой помощью для ремонта энергетических объектов, закупки энергоносителей и усиления систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру от новых атак.

В то же время Киев увеличил количество дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам, что значительно усложнило добычу нефти и газа для самой России, вызвав дефицит топлива и панику среди населения страны-агрессора.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что россияне масштабировали производство дронов – до 200 в сутки, хотя из них часть является лишь имитаторами. Он отметил, что готовиться к новым атакам надо всей стране, новых ударов определенно следует ожидать.

Что известно о последних ударах России по украинской энергетике?