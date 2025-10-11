Напередодні зими Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок одного з таких ударів без електропостачання залишилася велика частина Києва та низка областей.

Також спостерігалися перебої з водопостачанням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як Росія повертається до ударів по енергетиці?

Як повідомляє The Telegraph, ці атаки знаменують початок четвертої зими масштабних бомбардувань українських енергетичних об’єктів. Мета Росії – залишити цивільне населення без тепла та світла, підірвати бойовий дух та послабити здатність країни протистояти агресору.

Видання зазначає, що останніми тижнями Росія посилила удари по електростанціях та інших енергетичних об’єктах. Зокрема, 3 жовтня Росія застосувала майже 100 безпілотників і ракет проти Харківської та Полтавської областей – це стало найбільшим ударом по українській енергетиці від початку війни.

Київ повідомив союзників, що через ці атаки близько 60% потужностей Нафтогазу з видобутку природного газу було виведено з ладу. Для забезпечення громадян газом протягом зими Україні доведеться витратити майже 3 мільярди доларів на імпорт ресурсів.

Україна звернулася до країн "Великої сімки" за фінансовою допомогою для ремонту енергетичних об’єктів, закупівлі енергоносіїв та посилення систем протиповітряної оборони, аби захистити критичну інфраструктуру від нових атак.

Водночас Київ збільшив кількість дальніх ударів по російських нафтопереробних заводах і трубопроводах, що значно ускладнило видобуток нафти і газу для самої Росії, викликавши дефіцит пального та паніку серед населення країни-агресора.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни масштабували виробництво дронів – до 200 на добу, хоч з них частина є лише імітаторами. Він зазначив, що готуватися до нових атак треба всій країні, нових ударів безперечно слід очікувати.

Що відомо про останні удари Росії по українській енергетиці?