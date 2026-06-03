Рубио сказал, чью сторону выбрали США в войне России против Украины

В США говорят, что не являются нейтральным посредником в войне России против Украины. Уверяют, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей 3 июня.

Смотрите также "Наша основная политика – санкции": Рубио сделал громкое заявление о нефти из России

Что сказал Рубио о войне в Украине?

Рубио заявил, что США действуют с четко определенной политической позицией.

Они не видят военного решения завершения войны в Украине и считают, что ее можно остановить только дипломатически. Впрочем, по мнению Рубио, этому мешает отсутствие готовности сторон к компромиссам.

Он добавил, что Штаты продолжают поддерживать любые усилия для установления мира и не являются нейтральным участником процесса.

В частности, Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине и сохраняют санкционное давление на Россию, и, как уточнил Рубио, США не поставляют оружие Москве и не вводят санкции против Киева.

Поэтому этим госсек объяснил, что США "четко выбрали сторону".

К слову, 3 июня президент Зеленский заявил, что готов уже начать прямые переговоры с Путиным для завершения войны, чтобы не ждать, пока США закончат все конфликты в мире.

Он отметил, что Украина сейчас не в фокусе Вашингтона. Трамп сосредоточился на Иране.

Зеленский предположил, что именно поэтому и откладывается визит американских участников переговоров в Украину.