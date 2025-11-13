"Путин не сможет выдержать": Сикорский сказал, сколько еще лет будет воевать Украина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Украина готова воевать еще 3 года. В свою очередь Владимир Путин столько времени якобы "не сможет выдержать".

Российский диктатор в целом не справился со своими намерениями. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Сикорский прокомментировал войну в Украине?

По словам польского политика, сейчас Украина готовится к еще 3 годам войны, тогда как Россия может этого "не выдержать". К слову, агрессор якобы уже демонстрирует провальные военные результаты.

Мы думали, что он (Путин – 24 Канал) имеет вторую по силе армию в мире, а он считал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция,

– вспомнил Сикорский.

Он также подчеркнул, что россияне более 10 лет воюют на Донбассе. "Я бы не назвал это победой", – отметил министр иностранных дел Польши.

Кроме того, Сикорский призвал Евросоюз к более активному участию в будущем мирном урегулировании.

Напомним, ранее политик уже говорил о подготовке Украины к 3-летней войне и необходимости европейской поддержки, в частности в поставках вооружения.

