"Путін не зможе витримати": Сікорський сказав, скільки ще років воюватиме Україна
- Сікорський зазначив, що Україна готова воювати ще 3 роки, тоді як Путін стільки часу "не зможе витримати".
- Очільник МЗС Польщі закликав Євросоюз до активнішої участі в майбутньому мирному врегулюванні.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Україна готова воювати ще 3 роки. Натомість Володимир Путін стільки часу нібито "не зможе витримати".
Російський диктатор загалом не впорався зі своїми намірами. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Як Сікорський прокоментував війну в Україні?
За словами польського політика, наразі Україна готується до ще 3 років війни, тоді як Росія може цього "не витримати". До слова, агресор нібито уже демонструє провальні воєнні результати.
Ми думали, що він (Путін – 24 Канал) має другу за силою армію у світі, а він вважав, що це буде легка прогулянка, триденна операція,
– пригадав Сікорський.
Він також підкреслив, що росіяни понад 10 років воюють на Донбасі. "Я б не назвав це перемогою", – зауважив міністр закордонних справ Польщі.
Окрім того, Сікорський закликав Євросоюз до активнішої участі в майбутньому мирному врегулюванні.
Нагадаємо, раніше політик уже говорив про підготовку України до 3-річної війни та необхідність європейської підтримки, зокрема в постачанні озброєння.
Польща та Україна: останні новини
Напередодні польський президент заявив, що протягом багатьох років деякі кроки Володимира Зеленського та України загалом сигналізували про відсутність вдячності польському народу.
Тепер Кароль Навроцький запросив українського колегу відвідати свою країну й подякувати полякам за допомогу протягом останніх років.
До слова, у Польщі зростають випадки ненависті до українців, причому підтримка приймання біженців знизилася з 94% у 2022 році до 48% у 2025 році.