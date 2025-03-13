США и Европа не имеют плана, как урегулировать войну в Украине, – ВВС

Источники ВВС говорят, что за последние дни в мировой политике изменилось все –и не изменилось ничего. Ведь если Украина согласилась на перемирие, а США изменили риторику и давят на Россию, мир все равно не знает, как завершить войну.

Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Смотрите также Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

Почему ни США, ни Европа не имеют плана по Украине

Собеседник ВВС, близкий к Кремлю, говорит, что нет предложений по конкретному плану урегулирования, который бы учитывал позиции воюющих сторон.

Нужно писать драфты бумаг. Это все требует времени. Гарантии безопасности Украины? Надо садиться за стол с украинцами и обсуждать это, пытаться понять, какие "красные линии" у Путина. Нейтральный статус Украины? Тоже надо садиться и обсуждать. А пока никакого плана нет. Причем ни у кого – ни у американцев, ни у европейцев, ни у украинцев, ни у россиян.

Он подчеркнул, что Путин мог бы назначить кого-то вроде спецпредставителя, вроде Кита Келлога в Америке. Но в Кремле об этом не говорят. В Киеве тоже нет такого человека.

Интересно! Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что Россия может сформировать отдельную делегацию для работы с американцами. Пока это не воплотили в жизнь.

Европейцы проводят экстренные саммиты в Париже и Лондоне, но тоже не могут создать четкий план завершения войны. Им трудно договориться о гарантиях безопасности для Украины.

Война продолжается, Киев и Москва не говорят

Конечно, главная проблема заключается в том, что это очень сложные и политически чувствительные вопросы. Чтобы достичь соглашения, страны, которые вели жестокую войну с невероятным уровнем насилия, должны пойти на сложные компромиссы. Это очень трудно. Конечно, в течение последних недель изменилось многое, но в каком-то смысле можно сказать, что пока не изменилось ничего,

– высказался Сэмюэл Чарап, старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND.

Джон Лаф, старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий (NEST) и бывший представитель НАТО в Москве, считает, что сейчас продолжается такая стадия, которая предшествует реальным переговорам.

Быстро положить конец войне, как об этом говорил Трамп, невозможно. А решение вопросов, связанных с репарациями и замороженными активами, может длиться месяцы, если не годы.