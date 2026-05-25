"Такого еще не было": Стубб заявил о превосходстве Украины в войне

Президент Финляндии оценил возможности России и Украины на 4-ый год полномасштабной войны. Александр Стубб заявил о переломе в пользу Киева.

Военная ситуация для Украины сейчас лучшая за все время войны. Об этом финский лидер сказал в прямом эфире Yle Radio Suomi в воскресенье, 24 мая.

Что сказал Стубб о войне в Украине?

Стубб отметил, что первый год войны был для Украины борьбой за выживание, а следующие три года – испытанием на выносливость. Сейчас ситуация, по его оценке, сводится к "чистой математике".

Президент Финляндии также отметил, что соотношение потерь составляет примерно один погибший украинский военный на восемь российских.

Кроме того, он считает, что уровень поддержки войны в России снижается, и поэтому Украина сейчас находится в более выгодном положении.

Заметим, что о переломе в войне в пользу Украины говорит не только Александр Стубб. Ряд ведущих западных СМИ и экспертов пишут об этом.

Так, экс-командующий американских войск в Европе Бен Ходжес выразил восхищение тем, чего Украина достигла за последние месяцы. Он отметил, что стратегическая инициатива постепенно переходит на ее сторону.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что активные боевые действия могут остановиться уже этой осенью, если летнее наступление России не принесет ей результатов.

Издание The Washington Post отметило, что Украине удалось получить тактическое и технологическое преимущество над агрессором. Лето 2026 году покажет, сможет ли она превратить его в стратегический перелом.

Напомним, что сейчас армия России несет стабильно большие потери, чем способна пополнять. В то же время украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уменьшают доходы Кремля и затрудняют финансирование войны. В 2026 году продвижение России на фронте замедлилось до минимума за последние два года.