Россия очень вяло отреагировала на операцию США в Венесуэле: ISW назвал причину

Ночью 3 января США провели спецоперацию на территории Венесуэлы, похитив ее президента Николаса Мадуро и его жену. Россия назвала действия американцев "вооруженной агрессией", выразила поддержку Каракасу и призвала освободить задержанного диктатора.

Кроме того, как выразить осуждение, Кремль не сделал фактически ничего. Почему так, объяснили аналитики Института изучения войны, передает 24 Канал.

Почему Россия вяло отреагировала на ситуацию в Венесуэле?

Так, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал военную операцию США в комментарии для кремлевского информационного агентства ТАСС, обвинив президента США Дональда Трампа в нарушении международного права и выразив поддержку Мадуро.

Депутаты Государственной Думы России также раскритиковали операцию США, утверждая, что Америка таким образом попирает суверенитет государств Западного полушария и стремится установить контроль над нефтяными запасами Венесуэлы.

В целом реакция Кремля оказалась сдержанной и стандартной. По мнению экспертов, Москва пытается балансировать между сохранением своей репутации как партнера других государств и попытками угодить администрации Трампа.

В администрации Трампа тем временем хорошо понимают, что, кроме словесной, Россия не способна оказать другой поддержки своему венесуэльскому союзнику Мадуро. Госсекретарь США Марко Рубио заявил: россияне сказали то, что от них ожидали. Мол, на большее они не решатся. Тем более, когда имеют "кучу дел в Украине".

Что означает для России свержение Мадуро?