Россия очень вяло отреагировала на операцию США в Венесуэле: ISW назвал причину
- 3 января США провели операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро, что вызвало критику со стороны России.
- Россия выразила словесную поддержку Мадуро, но не предприняла активных действий.
Ночью 3 января США провели спецоперацию на территории Венесуэлы, похитив ее президента Николаса Мадуро и его жену. Россия назвала действия американцев "вооруженной агрессией", выразила поддержку Каракасу и призвала освободить задержанного диктатора.
Кроме того, как выразить осуждение, Кремль не сделал фактически ничего. Почему так, объяснили аналитики Института изучения войны, передает 24 Канал.
Почему Россия вяло отреагировала на ситуацию в Венесуэле?
Так, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал военную операцию США в комментарии для кремлевского информационного агентства ТАСС, обвинив президента США Дональда Трампа в нарушении международного права и выразив поддержку Мадуро.
Депутаты Государственной Думы России также раскритиковали операцию США, утверждая, что Америка таким образом попирает суверенитет государств Западного полушария и стремится установить контроль над нефтяными запасами Венесуэлы.
В целом реакция Кремля оказалась сдержанной и стандартной. По мнению экспертов, Москва пытается балансировать между сохранением своей репутации как партнера других государств и попытками угодить администрации Трампа.
В администрации Трампа тем временем хорошо понимают, что, кроме словесной, Россия не способна оказать другой поддержки своему венесуэльскому союзнику Мадуро. Госсекретарь США Марко Рубио заявил: россияне сказали то, что от них ожидали. Мол, на большее они не решатся. Тем более, когда имеют "кучу дел в Украине".
Что означает для России свержение Мадуро?
- После американской операции в Венесуэле Россия и Китай могут потерять влияние в регионе. Москва публично осуждает действия США, но реальных возможностей изменить ситуацию уже почти не имеет. Об этом в эфире 24 Канала рассказал исследователь Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко. По его словам, для России события в Венесуэле стали "громкой пощечиной", ведь страна была важным геополитическим партнером Кремля вблизи США и обладает крупнейшими запасами нефти в мире. Эксперт отмечает, что Россия делала ставку не на экономику, а на политическое влияние и влияние на безопасность. Если Венесуэла пойдет по пути демократических изменений и отдалится от Москвы, Россия потеряет эти позиции.
- Отдельный риск для Кремля – венесуэльская нефть. Хотя отрасль сейчас в упадке, в случае инвестиций и восстановления добычи Венесуэла сможет увеличить поставки на мировой рынок. Это может привести к падению цен на нефть.
- США могут иметь доступ к российским образцам оружия в Венесуэле, если власть в стране возьмет лояльное к США правительство после захвата президента Мадуро. Среди оборудования, интересующего США, есть зенитные ракетные комплексы С-300ВМ, истребители Су-30МКВ и другие российские системы вооружения, которые Венесуэла получила от Москвы.