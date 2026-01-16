Европейские войска уже прибывают в Гренландию: что на это говорят у Трампа

Европейские страны НАТО активно усиливают военное присутствие в Гренландии на фоне настойчивых попыток президента США Дональда Трампа добиться контроля над этим автономным датским островом. Первые военнослужащие начали прибывать на остров 15 января.

В то же время в Белом доме не считают армии Европы угрозой для планов Вашингтона. Об этом говорится в материале EuroNews, детали передает 24 Канал.

Как Европа готовится защищать Гренландию от США?

В четверг, 15 января 2026 года, военнослужащие из нескольких европейских государств начали прибывать в столицу Гренландии Нуук.

В частности, Германия отправила разведывательную группу из 13 военных Bundeswehr, которые будут находиться там несколько дней по приглашению Дании. Франция уже разместила первую команду военных на острове, а президент Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшее время туда прибудут дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы для участия в совместных учениях.

Швеция, Норвегия, Нидерланды, Эстония и другие союзники также подтвердили участие в этих мероприятиях, которые Дания описывает как тренировки и подготовку к усилению безопасности в Арктике.

По словам датского министра обороны, планируется создать большую и постоянную присутствие НАТО на острове в течение 2026, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны России и Китая.

Прибытие европейских военных произошло буквально через несколько часов после встречи в Белом доме, где министры иностранных дел Дании и Гренландии провели переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Датский министр Ларс Лекке Расмуссен назвал разговор откровенным, но констатировал "фундаментальное несогласие" относительно американских планов по Гренландии.

Заметьте! Дания настаивает, что остров "не продается", а любая попытка силового захвата станет концом НАТО. Стороны договорились создать рабочую группу для технических переговоров, которые будут проводиться каждые 2 – 3 недели.

Что на это говорят в США?

Президент Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что "что-то получится", и подчеркнул хорошие отношения с Данией, хотя не исключил никаких вариантов. Он повторил, что Гренландия критична для безопасности США, а Дания якобы не сможет противостоять России или Китаю самостоятельно.

Со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт четко дала понять, что размещение европейских войск в Гренландии абсолютно не повлияет на планы Трампа по приобретению острова.

Это не меняет процесс принятия решений президента или его цель,

– подчеркнула она.

В то же время местные жители столицы страны Нуука и политики Гренландии выражают беспокойство, но одновременно надеются, что усиленное присутствие европейских союзников поможет сохранить статус-кво и защитить автономию острова.

Как обострение в Гренландии влияет на мировую геополитику?