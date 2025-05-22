Впервые со времен Второй мировой: Германия размещает войска за рубежом для сдерживания России

Германия начала формирование первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады. Их разместят в Литве.

Для немецких войск Литва потратит 1 миллиард евро на инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что об этом известно

По данным издания, до конца 2027 года до 5 тысяч немецких военнослужащих должны быть полностью размещены в Литве в рамках масштабного плана усиления восточного фланга НАТО из-за угрозы со стороны России, особенно на фоне ожидаемого уменьшения обязательств США по безопасности в Европе.

Кроме того, Берлин обязался играть большую роль в обороне континента. В четверг, 22 мая, недавно избранный канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в церемонии переклички 45-й танковой бригады в центре Вильнюса.

По данным Минобороны, сейчас в Литве уже находится около 400 немецких солдат, и до конца года их количество планируется увеличить до 500. Как сообщил представитель немецкого оборонного ведомства, военнослужащие уже начали тренировки на месте, которые станут интенсивнее в ближайшие месяцы.

В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве будут подчинены 45-й танковой бригаде, что доведет численность подразделения до 1800 человек. К лету 2026 года Германия стремится иметь на местах почти 2000 солдат,

– говорится в статье.

Соответствующее развертывание войск является частью обновленной оборонной стратегии НАТО, принятой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Инициатива также стала ответом на призывы литовского правительства, которое настаивает на усилении военного присутствия союзников в регионе.

Предполагают, что во время церемонии в Вильнюсе канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердит обязательства Берлина защищать каждый сантиметр территории балтийских стран-членов НАТО. Впрочем, все зависит и от темпов строительства жилья и военной инфраструктуры.

Литва в свою очередь увеличивает расходы на оборону до рекордных 5,25% ВВП, чтобы модернизировать собственную армию и создать условия для полного размещения немецкой бригады. На развитие инфраструктуры для немецких войск страна планирует потратить около 1 миллиарда евро.