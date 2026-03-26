Впервые после Второй мировой войны: Япония отправляет войска на Филиппины

Сухопутные войска Японии в следующем месяце примут активное участие в военных учениях на Филиппинах. Это произойдет впервые со времен Второй мировой войны. Также к ним, вероятно, присоединится Австралия.

Совместные военные учения могут свидетельствовать об усилении сотрудничества между Токио и Манилой, поскольку обе страны имеют напряженные отношения с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Что известно об участии Японии в военных учениях?

Представитель армии Филиппин Луи Дема-ал сообщил, что ориентировочно 300 военнослужащих Наземных сил самообороны Японии (JGSDF) присоединятся к ежегодным совместным учениям вместе с военными Филиппин и США.

"Это первый раз, когда они присоединятся к учениям", – отметил спикер филиппинской армии отметив, что также к проведению вышеупомянутых военных учений в апреле 2026 года, в частности, присоединится Австралия.

По данным издания, в основном Япония участвовала в совместных военных учениях США и Филиппин в прошлом как наблюдатели или для обеспечения поддержки, и это впервые Токио полноценно присоединится к тренировкам.

После 1945 года мы впервые снова будем иметь японские боевые войска на филиппинской земле. Тогда мы оказались на противоположных сторонах войны. Но на этот раз мы на одной стороне,

– сказал начальник войск Филиппин Ромео Браунер-младший.

Bloomberg пишет, что подобное укрепление военных связей происходит на фоне споров по Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям между обеими странами, которые являются союзниками Соединенных Штатов, и Пекином.

Замечают, что непосредственное участие Японии в военных учениях происходит после того, как в 2025 году вступило в силу соглашение о взаимном доступе между ними, которое имеет целью способствовать взаимным военным визитам.

Начальник вооруженных сил Филиппин добавил, что не может сказать, сколько японских военнослужащих хотят привлечь, но добавил, что их, вероятно, будет больше, чем в предыдущие годы. В Японии отказались от комментариев.

Как Япония усиливает собственные возможности?