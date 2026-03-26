Спільні військові навчання можуть свідчити про посилення співпраці між Токіо та Манілою, оскільки обидві країни мають напружені відносини з Китаєм. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Що відомо про участь Японії у військових навчаннях?

Речник армії Філіппін Луї Дема-ал повідомив, що орієнтовно 300 військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії (JGSDF) долучаться до щорічних спільних навчань разом із військовими Філіппін та США.

"Це перший раз, коли вони приєднаються до навчань", – наголосив спікер філіппінської армії зазначивши, що також до проведення вищезгаданих військових навчань у квітні 2026 року, зокрема, доєднається Австралія.

За даними видання, здебільшого Японія брала участь у спільних військових навчаннях США та Філіппін у минулому як спостерігачі або для забезпечення підтримки, і це вперше Токіо повноцінно долучиться до тренувань.

Після 1945 року ми вперше знову матимемо японські бойові війська на філіппінській землі. Тоді ми опинилися на протилежних сторонах війни. Але цього разу ми на одному боці,

– сказав начальник військ Філіппін Ромео Браунер-молодший.

Bloomberg пише, що подібне зміцнення військових зв'язків відбувається на тлі суперечок щодо Східно-Китайського та Південно-Китайського морів між обома країнами, які є союзниками Сполучених Штатів, і Пекіном.

Зауважують, що безпосередня участь Японії у військових навчаннях відбувається після того, як у 2025 році набула чинності угода про взаємний доступ між ними, яка має на меті сприяти взаємним військовим візитам.

Начальник збройних сил Філіппін додав, що не може сказати, скільки японських військовослужбовців хочуть долучити, але додав, що їх, ймовірно, буде більше, ніж у попередні роки. У Японії відмовилися від коментарів.

Як Японія посилює власні спроможності?