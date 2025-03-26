"Негодяй с ужасной репутацией": как Волц взял "полную ответственность" за прокол с журналистом

На днях главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц случайно его добавил в чат в Signal, в котором, в частности, обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене. После волны критики Уолц заявил, что берет на себя "полную ответственность", но при этом назвал редактора Atlantic "негодяем".

По его словам, действия журналиста якобы могли быть "преднамеренными". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и Politico.

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Волц пожаловался на "плохую репутацию" Голдберга

Волц заявил, что Голдберг ему незнаком, и он "не узнал бы его, даже если бы столкнулся с ним или увидел в полицейском участке".

Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все координируется,

– сказал советник Трампа.

Он решил не объяснять, как допустил ошибку, а сразу начал говорить о "плохой репутации" Голдберга.

Он раскритиковал освещение событий в США в The Atlantic, обвинил издание во лжи о семьях военных, награжденных Золотой Звездой, а еще – в "мистификации России".

"Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно худший из журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента. Но я не переписываюсь с ним. Его не было в моем телефоне. И мы выясним, как это произошло", – сказал советник по нацбезопасности США.

За расследование инцидента возьмется Илон Маск.

Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу... Это стыдно. Мы собираемся докопаться до сути. Я только что говорил с Илоном по дороге сюда. У нас работают лучшие технические умы, чтобы выяснить, как это произошло,

– добавил Волц.

К слову, сам Трамп поддержал своего советника. Он считает, что присутствие постороннего человека в закрытом чате не повлияло на военную операцию в Йемене. И добавил, что Волц – хороший человек, он усвоил урок.