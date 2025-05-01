Советник Трампа по нацбезопасности Волц и его заместитель ушли в отставку, – СМИ

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц покидает пост в Белом доме. В отставку уйдет и его заместитель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание CBS, которому данную информацию сообщили несколько источников, ознакомленных с этим вопросом. В то же время Fox News сообщили, что Уолц ушел с должности.

Смотрите также Главная тема – окончание войны, – Волц о разговоре Зеленского и Трампа в Ватикане

Майк Уолц и его заместитель уходят в отставку

В четверг, 1 мая, стало известно, что советник Трампа по нацбезопасности Уолц и его заместитель Вонг покидают должности.

В издании CBS пишут, что Волц оказался под пристальным вниманием после того, как создал чат Signal и по ошибке добавил к нему редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, раскрыв обсуждение с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности планов военного удара по целям хуситов в Йемене.

После публикации деталей Волц признал подлинность утечки. Тогда чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку, но он не сделал соответствующего предложения. Тогда же Трамп не просил его уходить в отставку. Американский лидер тогда публично поддержал Волца, назвав его "хорошим человеком, который усвоил урок".

Источник издания CBS, который знаком с ситуацией в Совете национальной безопасности, сообщил, что президент считает, что с момента инцидента с Signal прошло достаточно времени, чтобы отставки Волца и Вонга можно было бы рассматривать как часть реорганизации.

"Президент колебался увольнять Волца, считая, что это может быть расценено как подвергание внешнему давлению", – говорится в материале.

К слову, об уже бывшем советнике Трампа по национальной безопасности Майка Волца и что он говорил об Украине, читайте в материале 24 Канала.

Алекс Вонг занимал должность заместителя специального представителя по вопросам Северной Кореи в первой администрации Трампа, а также заместителя помощника секретаря по вопросам Восточной Азии и Тихого океана в Государственном департаменте. Указывается, что Трамп говорил, что Вонг помог в переговорах по саммиту с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Добавим, что издание Politico также писало, что Трамп планирует уволить советника по национальной безопасности Майка Волтца, который потерял доверие других должностных лиц администрации. Пока непонятно, кто возглавит Совет национальной безопасности Белого дома. Указывается, что главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, о чем сообщают три источника издания.