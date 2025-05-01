Уиткофф отказывается: кто может заменить Волца на посту советника по нацбезопасности США

Майк Вольц покидает пост советника Трампа по национальной безопасности. Спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа уже выдвинули на замену Волца.

Однако он не заинтересован в этой должности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Axios, которому соответствующую информацию сообщил их источник.

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Кто может заменить Волца на посту советника по нацбезопасности

Журналистка телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на источники, которые близки к Уиткоффу также написала в социальной сети Х, что он сказал близким к нему людям, что не хочет этой должности, и они не ожидают, что его в конце концов выберут (или попросят президента США) на замену Вальца.

Среди кандидатов на временную замену Вальцу были названы заместитель госсекретаря Кристофера Ландау и госсекретарь Марко Рубио. По словам источника журналистки, знакомого с ходом обсуждений, президент пока размышляет над более постоянной заменой.

Отметим, что 1 мая стало известно, что Майк Волц и его заместитель ушли в отставку. Это произошло после утечки информации из разговора в мессенджере Signal. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.