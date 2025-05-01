Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Вместо Волца возглавить Совет национальной безопасности Белого дома может Стив Уиткофф

Советник по национальной безопасности Майк Вольц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои должности в Белом доме.

Пока непонятно, кто возглавит Совет национальной безопасности Белого дома после Волца.

В издании пишут, что главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который сейчас он ведет переговоры с Россией, Ираном и представителями ХАМАС в Секторе Газа.

Отметим, что об этом издание пишет со ссылкой на 3 своих источника, которые знакомы с решением об отстранении Волца с должности.

Указывается, что возможных преемников Волца обсуждали в Западном крыле Белого дома в течение нескольких недель, однако, по словам двух информированных лиц и еще одного источника, приближенного к Белому дому, планы по его возможному отстранению набрали обороты уже на этой неделе.

Так, Politico попросило о комментарии пресс-секретаря Белого дома. Тогда Кэролайн Левитт заявила, что "мы не будем реагировать на сообщения, ссылающиеся на анонимные источники".