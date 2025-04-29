Об этом он сказал в интервью Fox News, информирует 24 Канал.

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Волц назвал Украину самой коррумпированной страной в мире

Украина была и есть одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, туда вливали миллиарды долларов. Я думаю, что предыдущая администрация осуществляла надлежащий контроль над теми средствами, которые она давала,

– заявил Волц.

Советник Трампа добавил, что нынешней администрации президента США необходимо "пристально следить" за этим.

Кроме этого, Волц также раскритиковал Владимира Зеленского из-за его спора с Трампом в Белом доме и упрекнул Украину тем, что соглашение о полезных ископаемых до сих пор не подписано.

"Вместо того, чтобы пытаться исправить президента (Трампа – 24 Канал) в Овальном кабинете во время их первой встречи, Зеленский мог бы сидеть бок о бок с ним, подписывая соглашение о полезных ископаемых", – заявил советник лидера США.

Волц добавил, что Украина упустила "историческую возможность" подписать соглашение о полезных ископаемых в Белом доме.