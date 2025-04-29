Про це він сказав у інтерв’ю Fox News, інформує 24 Канал.

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Волц назвав Україну найкорумпованішою країною у світі

Україна була і є однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, туди вливали мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала,

– заявив Волц.

Радник Трампа додав, що нинішній адміністрації президента США необхідно "пильно стежити" за цим.

Крім цього, Волц також розкритикував Володимира Зеленського через його суперечку з Трампом у Білому домі та дорікнув Україні тим, що угода про корисні копалини досі не підписана.

"Замість того, щоб намагатися виправити президента (Трампа – 24 Канал) в Овальному кабінеті під час їхньої першої зустрічі, Зеленський міг би сидіти пліч-о-пліч з ним, підписуючи угоду про корисні копалини", – заявив радник лідера США.

Волц додав, що Україна втратила "історичну можливість" підписати угоду про корисні копалини в Білому домі.