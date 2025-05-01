Проте він не зацікавлений в цій посаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Axios, якому відповідну інформацію повідомило їхнє джерело.

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Хто може замінити Волца на посаді радника з нацбезпеки

Журналістка телеканалу CNN Алайна Трін із посиланням на джерела, які близькі до Віткоффа також написала у соціальній мережі Х, що він сказав близьким до нього людям, що не хоче цієї посади, і вони не очікують, що його зрештою оберуть (або попросять президента США) на заміну Вальца.

Серед кандидатів на тимчасову заміну Волцу було названо заступника держсекретаря Крістофера Ландау та держсекретаря Марко Рубіо. За словами джерела журналістки, знайомого з перебігом обговорень, президент поки що роздумує над більш постійною заміною.

Зазначимо, що 1 травня стало відомо, що Майк Волц та його заступник пішли у відставку. Це сталося після витоку інформації з розмови у месенджері Signal. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела.