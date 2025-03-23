"Прекращение огня уже действует": у Трампа удивили заявлением

18 марта во время телефонного разговора с Трампом Путин якобы согласился на частичное перемирие и приказал своим военным прекратить удары по энергетическим объектам Украины. После этого оккупанты неоднократно обстреливали гражданскую инфраструктуру нашей страны, что приводило к разрушениям и жертвам.

Несмотря на циничные преступления, которые Россия продолжала совершать после разговора Трампа и Путина, у президента США считают, что режим прекращения огня по инфраструктуре "уже заработал". Такое мнение, в частности, высказал советник по нацбезопасности Майк Волц в интервью CBS News, передает 24 Канал.

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Что заявил Волц

Прекращение ударов по воздушной инфраструктуре уже действует, и было введено сразу после разговора Трампа с Путиным,

– сказал Волц.

Вероятно, чиновник имел в виду остановку ударов по энергетической инфраструктуре.

Напомним, что президент Зеленский ранее сообщил, что Украина подготовит список объектов, по которым России будет запрещено наносить удары, для того, чтобы избежать разногласий.

К слову, Кремль уже начал дезинформационную кампанию против Украины. Ее цель – возложить ответственность за несоблюдение режима перемирия на Киев. В частности, именно для этого россияне сами обстреляли свою газоизмерительную станцию "Суджа" и обвинили в этом Украину.