Советник Трампа Майк Волц заявил, что США ближе к заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой, чем когда-либо прежде. Об этом чиновник сказал в интервью CBS News, передает 24 Канал.

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Что говорит Волц

Майк Волц подчеркнул, что сейчас уже сформированы технические группы, которые проводят косвенные переговоры с украинцами и россиянами на одном объекте.

Он уточнил, что на переговорах в Саудовской Аравии 23 – 24 марта будет обсуждаться вопрос прекращения огня в Черном море. Это нужно для того, по словам Волца, чтобы и украинцы, и россияне могли перевозить зерно, топливо и снова начать торговлю в Черном море.

Уже после решения этих аспектов, будет обсуждение линии фронта, вопрос территорий, достижения и поддержания устойчивого мира.

Напомним, что ранее спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог рассказал, что США организуют косвенные переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии, где обе стороны будут находиться в разных комнатах. Между тем в МИД Украины отметили, что контактов с россиянами у украинской делегации не запланировано.