Представитель МИД Георгий Тихий рассказал, что участие главы МИД и контакты с россиянами во время переговоров в Саудовской Аравии не предусмотрены. Об этом пишет 24 Канал.

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Будет двусторонний формат

По словам представителя, речь идет о технических переговорах с "военным компонентом".

Нам неизвестно, как будут происходить контакты с россиянами – это их выбор. Но мы готовимся именно к двустороннему формату – Украина – США,

– заявил он.

Также Тихий отметил, что Украина уже согласилась на полное прекращение огня – его можно было бы начать немедленно, если бы Москва этого захотела. Однако вместо этого Россия массированно атаковала Одессу, а за несколько дней до этого – Кропивницкий.

По словам Тихого по состоянию на сегодня Украина общается с американской стороной, американская – с российской.

Он отметил, что эта модель доказала свою эффективность уже в прошлом.

В 2022 году Украина заключила Черноморскую зерновую инициативу, в которой эту роль играли ООН и Турция... Такой формат дипломатии, в котором есть сторона, которая делает челночную работу, он возможен, поэтому мы и сейчас так это рассматриваем,

– отметил спикер.

Встреча между делегациями США и Украины запланирована на 24 марта. Интересно, что Россия отправляет на переговоры в Саудовской Аравии советника директора ФСБ Сергея Беседу, известного своим провалом в подготовке вторжения в Украину в 2022 году.