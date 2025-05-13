Волкер объяснил, что может заставить Путина сесть за стол переговоров

Американский дипломат Курт Волкер рассказал, что должно произойти, чтобы российский диктатор Владимир Путин прекратил войну. По его мнению, нужно увеличить военную помощь Украине и усилить санкции против Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление бывшего специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера в интервью NV.

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Что Волкер заявил о президенте России

Американский дипломат рассказал, что заставит российского диктатора прекратить войну против Украины. По его словам, нужны вторичные санкции, чтобы усилить то, от чего Россия пытается уклониться.

Низкие цены на нефть, чтобы повлиять на наполнение государственного бюджета. Продолжение военной поддержки Украины, обучение, оснащение и тому подобное. Европейские гарантии безопасности и, возможно, даже развертывание европейских сил сдерживания в Украине,

– объяснил Курт Волкер.

Он подчеркнул, что все это должно осуществляться таким образом, "чтобы Путин видел, что тренд в том, чтобы все это продолжалось и усиливало Украину в то время, как Россия ослабевала".

Напомним, что президент Украины согласился на возобновление мирных переговоров с российским диктатором в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что "будет ждать Путина в Турции лично".

Украинский лидер не исключает, что переговоры с Путиным не будут иметь успеха. По его мнению, если с Россией не удастся достичь согласия, то против страны-агрессора нужно усиливать санкции.