В Польше ввели день памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА": реакция МИД Украины

Сейм Польши ввел 11 июля как Национальный день памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Речи Посполитой". Украинский МИД раскритиковал это решение, подчеркнув, что оно противоречит духу добрососедства между обеими странами.

МИД Украины призвали к воздержанию от провокации напряженности между странами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу польского Сейма и МИД Украины.

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Польша ввела день памяти "геноцида" поляков со стороны ОУН–УПА

В заявлении польского парламента говорится, что в период 1939–1946 годов украинские националисты "совершили преступление геноцида против польского населения" и "убили более ста тысяч поляков и заставили сотни тысяч бежать".

"Пик этого преступления приходится на июль 1943 года, а символическая дата гекатомбы поляков от рук украинских националистов – 11 июля 1943 года, когда поляков убивали в примерно сотне городков", – говорится в документе.

В МИД Украины заявили, что это решение "идет вопреки духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей". В ведомстве призвали польскую сторону воздержаться от действий, которые могут привести к росту напряженности и способны подорвать достижения, "полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей".

Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки [...] Не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам – среди поляков. Враг у нас общий – Россия,

– говорится в заявлении.

Напомним, в призидентских выборах в Польше победил глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Он широко использовал исторический триггер поляков, связанный с Волынской трагедией, в своей предвыборной кампании.

Что известно о Волынской трагедии

В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало несколько партизанских движений. Это в том числе и отряды Украинской повстанческой армии (УПА). На территории современной Украины действовала и польская Армия Крайова. Разногласия поляков и украинцев привели к столкновениям между этими формированиями, переросшие во взаимные этнические чистки. Каждая из сторон аргументировала это местью за предыдущие репрессии или защитой этнических земель.

Согласно данным Института истории Украины, это был один из самых кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны. Жертвы с обеих сторон составили тысячи или десятки тысяч людей.

Этот эпизод истории в Украине называют Волынской трагедией, а в определенных кругах Польши и в российской пропаганде фигурирует слово "резня", что возлагает полную ответственность за насилие на украинцев.