Правительство провалило голосование за вотум недоверия Нетаньяху: что стоит за кулисами "компромисса"

В Израиле провалили голосование за вотум недоверия премьер-министру Беньямину Нетаньяху. Дело в том, что он смог договориться с представителями ортодоксального движения.

В частности, смогли прийти к "компромиссу" относительно того, как они будут призываться в ЦАХАЛ, будут ли вообще, какие личные санкции будут действовать. Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог, полковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден.

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"Здесь Нетаньяху играл на внутренней площадке. Он смог убедить тех, кто должен был бы поддержать движение оппозиции в том законе. Поэтому вотум был провален", – отметил он.

Напомним, Израиль 13 июня начал масштабную операцию против Ирана. В частности, известно, что им удалось ликвидировать руководителя разведки Ирана и его заместителя. Ранее сообщалось, что Израиль уничтожил 8 чиновников Ирана.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что нанес авиаудары по Ирану, чтобы предотвратить "ядерный холокост". Он утверждал, что его правительство имеет разведывательные данные о том, что Ирану оставалось несколько месяцев до разработки начального ядерного оружия.