Зокрема, змогли дійти до "компромісу" щодо того, як вони будуть призиватися у ЦАХАЛ, чи будуть взагалі, які особисті санкції будуть діяти. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог, полковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден.

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"Тут Нетаньягу грав на внутрішньому майданчику. Він зміг переконати тих, хто мав би підтримати рух опозиції у тому законі. Тому вотум було провалено", – зазначив він.

Нагадаємо, Ізраїль 13 червня розпочав масштабну операцію проти Ірану. Зокрема, відомо, що їм вдалося ліквідувати керівника розвідки Ірану та його заступника. Раніше повідомляли, що Ізраїль знищив 8 посадовців Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що завдав авіаударів по Ірану, щоб запобігти "ядерному голокосту". Він стверджував, що його уряд має розвідувальні дані про те, що Ірану залишалося декілька місяців до розробки початкової ядерної зброї.