Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу для Fox News, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel і Euronews.

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Що відомо про їхню ліквідацію

Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль ліквідував начальника розвідки Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Мохаммеда Каземі та його заступника генерала Хассана Мохакека.

За даними Iran International, обидва чоловіки опинилися під завалами після удару по будівлі розвідслужби Корпусу вартових ісламської революції у Тегерані. Зазначається, що внаслідок атаки ніхто не вижив.

Незадовго після цього іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim підтвердило їхню смерть. Там додали, що внаслідок удару в Тегерані також загинув третій офіцер розвідки КВІР, Мохсен Багері.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Ізраїль знищив 8 посадовців Ірану, зокрема генерала Аміра Алі Хаджізаде, ключову фігуру ракетної програми. Тель-Авів обманом зібрав іранських військових в одному місці перед атакою.