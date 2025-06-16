Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху для Fox News, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и Euronews.

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Что известно об их ликвидации

Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал начальника разведки Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Мохаммеда Каземи и его заместителя генерала Хассана Мохакека.

По данным Iran International, оба мужчины оказались под завалами после удара по зданию разведслужбы Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Отмечается, что в результате атаки никто не выжил.

Вскоре после этого иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim подтвердило их смерть. Там добавили, что в результате удара в Тегеране также погиб третий офицер разведки КСИР, Мохсен Багери.

Напомним, ранее сообщали, что Израиль уничтожил 8 должностных лиц Ирана, в частности генерала Амира Али Хаджизаде, ключевую фигуру ракетной программы. Тель-Авив обманом собрал иранских военных в одном месте перед атакой.