Вашингтон давит на Японию и Австралию по поводу возможной войны США с Китаем за Тайвань, – FT

Министерство обороны США давит на Японию и Австралию относительно четкого определения действий обеих стран в случае войны за Тайвань с Китаем.

Переговоры между Вашингтоном и представителями вышеупомянутых стран по этому поводу продолжаются уже несколько месяцев. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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К чему США призывают Японию и Австралию?

FT сообщает, что Пентагон давит на Японию и Австралию относительно их роли, если США и Китай вступят в войну за Тайвань. Это вызвало разочарование у двух важнейших союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.

По словам пяти собеседников издания, заместитель министра обороны США Элбридж Колби в течение последних месяцев поднимал соответствующий вопрос на встречах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии.

Колби написал, что Пентагон реализует программу Дональда Трампа "восстановление сдерживания и достижения мира через силу", что предусматривает "призыв к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с коллективной обороной".

Также переговоры предусматривают усилия по убеждению союзников увеличить расходы на оборону на фоне возможной угрозы Китая для Тайваня. Впрочем, требование относительно обязательств, связанных с войной за остров, является новым требованием со стороны США.

Источник издания сказал, что такое требование "застало Токио и Канберру врасплох", ведь США не дают Тайваню гарантий на "безоговорочную поддержку". Другое лицо добавило, что в Японии, Австралии и других союзных странах удивились этому условию.

Как Япония и Австралия реагируют на требование США

Оборонное ведомство Японии заявило, что "трудно ответить на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване", а любая реакция "будет реализована на индивидуальной и конкретной основе", согласно Конституции и международному праву.

В то же время министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в интервью телерадиовещательной корпорации ABC заявил, что его страна не планирует заранее направлять войска для участия в потенциальных конфликтах.

По его словам, Австралия ставит на первое место свой суверенитет и "не обсуждает гипотезы".

Напомним, в конце мая FT сообщало, что Китай наращивает военное присутствие вокруг Тайваня и повышает боевую готовность к внезапному удару, и силы Пекина могут перейти к наступлению буквально в любой момент.