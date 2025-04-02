Маломуж объяснил, при каких условиях встреча с Ким Чен Ыном может стать провалом для Трампа

Дональд Трамп заявил, что может встретиться с главой Северной Кореи. Президент США даже назвал Ким Чен Ына "умным парнем" и подтвердил, что общается с ним. Но их возможное общение вряд ли принесет пользу Трампу.

Трамп во времена своей первой президентской каденции трижды встречался с Ким Чен Ыном. Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что сегодня ситуация в отношении Северной Кореи другая, ведь она является союзником России в войне против Украины, и эту тему президент США может поднять во время возможной встречи с главой КНДР.

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Это не принесет результата

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины рассказал, что в свое время он был привлечен к сложной операции, предусматривающей развертывание стратегических баллистических ракет, которые должны были доставать до территории США.

Звучали, по его словам, предложения от силового блока поразить Северную Корею масштабными ударами – не только обычными, а ядерными ракетами. Однако, как подчеркнул генерал армии, это бы привело к ядерной войне.

Я тогда сказал, что это не наша война, но это угрожает миру. Поэтому окажем давление на Ким Чен Ына другими оперативными средствами,

– отметил он.

Затем были силовые переговоры тогдашнего директора ЦРУ Майка Помпео, который позже стал госсекретарем США. А по завершению операции, Трамп встречался с Ким Чен Ыном.

Трамп, вероятно, находится под влиянием иллюзий старых операций, которые эффективно организовывали его окружение и мы непосредственно, зная глубинные процессы в отношении Северной Кореи и Ким Чен Ына,

– объяснил генерал армии.

Однако, по его словам, сегодня другая ситуация. КНДР является союзником России, поэтому на встрече с Ким Чен Ыном, Трамп, пользуясь старыми связями, должен был бы предупредить главу КНДР.

Обратите внимание! Трамп заявил, что у него "прекрасные отношения" с Ким Чен Ыном, вспомнив, что когда-то их риторика была "жесткой и грязной". Также он назвал КНДР "великой ядерной страной", а Ким Чен Ына – "очень умным парнем", с которым он "очень хорошо" познакомился.

Либо он выходит из сотрудничества с Россией, разжигая войну не только против Украины, а и потенциально против Южной Кореи, Японии и даже США, или Вашингтон применит все ресурсы, чтобы нанести глобальный удар по Пхеньяну.

Во время этого общения Трамп также должен был бы указать Ким Чен Ыну на конкретные сроки выхода из этой коалиции. Тогда такая встреча была бы оправданной,

– уверен Николай Маломуж.

Если же президент США хочет увидеться с главой КНДР просто как с "умным парнем", то, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки Украины, это не принесет результата и будет означать провал и геополитический, и имиджевый для Дональда Трампа.

Напомним, что Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. В 2018 году они провели личные переговоры в Сингапуре, а в 2019-м году – общались в Ханое, а затем встретились в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.