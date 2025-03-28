О желании привлечь КНДР к переговорам российский диктатор заявил во время встречи с моряками атомной подводной лодки Архангельск, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Путин выдал "гениальные" идеи относительно переговоров

По словам Путина в мирных переговорах по окончанию войны в Украине могли бы принимать не только США, но и так называемые "дружественные" к России страны. Российский президент назвал такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка и Северная Корея.

Владимир Путин заверил, что КНДР является партнером России и напомнил, что в конце 2024 года вступил в силу договор о "военном сотрудничестве". Согласно документу, каждая из сторон обязана оказывать помощь другой "всеми имеющимися средствами".

Кстати, Южная Корея сообщает, что КНДР увеличивает помощь России. Северная Корея, вероятно, дополнительно направила не менее 3 000 солдат в Россию в январе и феврале для поддержки россиян в войне против Украины. Также Ким Чен Ын отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь Путину.