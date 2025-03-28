Про бажання залучити КНДР до переговорів російський диктатор заявив під час зустрічі з моряками атомного підводного човна Архангельськ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

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Путін видав "геніальні" ідеї щодо переговорів

За словами Путіна у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні могли б брати не тільки США, а й так звані "дружні" до Росії країни. Російський президент назвав такі країни, як Китай, Бразилія, Індія, Південна Африка та Північна Корея.

Владімір Путін запевнив, що КНДР є партнером Росії і нагадав, що наприкінці 2024 року набув чинності договір про "військове співробітництво". Згідно з документом, кожна зі сторін зобов’язана надавати допомогу іншій "усіма наявними засобами".

До речі, Південна Корея повідомляє, що КНДР збільшує допомогу Росії. Північна Корея, ймовірно, додатково направила щонайменше 3 000 солдатів до Росії у січні та лютому для підтримки росіян у війні проти України. Також Кім Чен Ин відправляє більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти Путіну.