Трамп за часів своєї першої президентської каденції тричі зустрічався з Кім Чен Ином. Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що сьогодні ситуація щодо Північної Кореї інша, адже вона є союзником Росії у війні проти України, і цю тему президент США може порушити під час можливої зустрічі з очільником КНДР.

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Це не принесе результату

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України розповів, що у свій час він був залучений до складної операції, що передбачала розгортання стратегічних балістичних ракет, які мали діставати до території США.

Звучали, за його словами, пропозиції від силового блоку уразити Північну Корею масштабними ударами – не тільки звичайними, а ядерними ракетами. Проте, як підкреслив генерал армії, це б призвело до ядерної війни.

Я тоді сказав, що це не наша війна, але це загрожує світу. Тому вчинимо тиск на Кім Чен Ина іншими оперативними засобами,

– зазначив він.

Потім були силові переговори тодішнього директора ЦРУ Майка Помпео, який пізніше став держсекретарем США. А по завершенню операції, Трамп зустрічався з Кім Чен Ином.

Трамп, імовірно, перебуває під впливом ілюзій старих операцій, які ефективно організовували його оточення і ми безпосередньо, знаючи глибинні процеси щодо Північної Кореї і Кім Чен Ина,

– пояснив генерал армії.

Однак, за його словами, сьогодні інша ситуація. КНДР є союзником Росії, тому на зустрічі з Кім Чен Ином, Трамп, користуючись старими зв'язками, мав би попередити очільника КНДР.

Зверніть увагу! Трамп заявив, що він має "чудові стосунки" з Кім Чен Ином, згадавши, що колись їхня риторика була "жорсткою і брудною". Також він назвав КНДР "великою ядерною країною", а Кім Чен Ина – "дуже розумним хлопцем", з яким він "дуже добре" познайомився.

Або він виходить зі співпраці з Росією, розпалюючи війну не тільки проти України, а і потенційно проти Південної Кореї, Японії і навіть США, або Вашингтон застосує всі ресурси, щоб завдати глобального удару по Пхеньяну.

Під час цього спілкування Трамп також мав би вказати Кім Чен Ину на конкретні терміни виходу з цієї коаліції. Тоді така зустріч була б виправданою,

– впевнений Микола Маломуж.

Якщо ж президент США хоче побачитись з главою КНДР просто як з "розумним хлопцем", то, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, це не принесе результату та означатиме провал і геополітичний, і іміджевий для Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином. У 2018 році вони провели особисті переговори у Сінгапурі, а у 2019-му році – спілкувалися в Ханої, а потім зустрілися в демілітаризованій зоні на кордоні Південної і Північної Корей.