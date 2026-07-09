В Белом доме готовятся к возможным столкновениям с Ираном из-за Ормузского пролива, – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному военному противостоянию с Ираном в районе Ормузского пролива. В Белом доме рассматривают сценарий многодневных или даже многонедельных боевых действий, если Тегеран начнет атаковать торговые суда.

Об этом сообщает Axios.

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Что известно о возможных боевых действиях в Ормузском проливе?

По словам собеседников издания, продолжительность потенциальной военной кампании будет напрямую зависеть от дальнейших действий Ирана.

В Белом доме считают, что конфликт может ограничиться одним или двумя днями, однако не исключают, что боевые действия продлятся неделю или даже месяц. Ключевым фактором станет то, будет ли Тегеран пытаться провести атаку против торговых судов в Ормузском проливе.

Американские чиновники отмечают, что в настоящее время Вашингтон находится в более выгодной позиции в случае возможного обострения ситуации. За последние недели сотни нефтяных танкеров уже смогли пройти через Ормузский пролив, что частично снизило риски для мирового нефтяного рынка. Именно это позволяет США действовать увереннее, ведь угроза мгновенного резкого скачка цен на нефть стала меньше, чем ожидалось ранее.

Новая эскалация связана с внутренними противоречиями в иранском руководстве. Один из американских чиновников заявил, что наиболее радикальные представители власти Ирана остались недовольны результатами меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами.

В частности, Тегеран рассчитывал получить больше экономических преимуществ после частичного ослабления санкций, однако этого не произошло. Несмотря на изменение американской санкционной политики, Иран по-прежнему сталкивался со значительными трудностями при продаже нефти, поскольку международные банки не спешили финансировать соответствующие операции, а многие государства не хотели полагаться только на временные исключения из санкционного режима.

Кроме того, замороженные иранские активы остались недоступными, поскольку Тегеран так и не выполнил часть своих обязательств, предусмотренных договоренностями по ядерной программе.

Еще одним фактором стало то, что после заключения при посредничестве США рамочного соглашения между Израилем и Ливаном отдельные положения предыдущего меморандума с Ираном утратили актуальность.

Один из представителей американской администрации отметил, что именно недовольство части иранского руководства стало толчком к нынешнему обострению.

Часть иранского руководства была недовольна всем этим... Они начали стрелять, и мы решили, что пришло время дать им отпор. Это процесс. У нас есть терпение. Если мы чувствуем, что не получаем желаемого соглашения, мы не будем его заключать,

– сказал американский чиновник.

В Белом доме подчеркивают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений Тегерана. Если Иран не будет прибегать к атакам на международное судоходство, масштабной военной кампании, возможно, удастся избежать.

Напомним, Соединенные Штаты пытаются убедить Иран отказаться от намерений установить контроль над судоходством в Ормузском проливе и не вводить плату за проход торговых судов.

В рамках переговоров Вашингтон предложил компромисс: Тегеран отказывается от претензий на контроль над проливом, а взамен получает доступ к части замороженных за рубежом активов. В частности, речь идет о возможном разблокировании 6 миллиардов долларов из примерно 100 миллиардов долларов иранских средств, которые остаются заблокированными.

Впрочем, иранские власти отвергли такое предложение. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив находится под юрисдикцией Ирана, а не США. Кроме того, представители иранских вооруженных сил предупредили, что любые суда, которые будут двигаться по маршрутам без согласования с Тегераном, могут стать объектом "немедленного и решительного ответа".

Аналитики отмечают, что для Ирана гораздо более привлекательным вариантом является введение постоянного сбора за проход через Ормузский пролив, который потенциально может приносить государству около 40 миллиардов долларов ежегодно. Именно поэтому переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются сложными, а ситуация вокруг пролива продолжает оставаться одним из ключевых факторов напряженности на мировом нефтяном рынке.