Администрация США выступает против введения в Украине временного управления

Российский президент Владимир Путин ранее высказал идею введения временного управления в Украине. У Трампа отреагировали на это.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что администрация США работает над "полным прекращением огня в Украине". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее брифинг.

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Нужно продолжать усилия

Кроме этого, у Трампа работают над переговорами сторон для окончательного и длительного урегулирования.

Брюс подчеркнула, что продолжается работа с Россией и Украиной, а США обязаны продолжать наши усилия, чтобы привести их за стол переговоров.

Так, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ,

– объяснила Брюс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что был зол на Путина из-за его высказываний о нелегитимности Зеленского.

Кремль отметил, что слова Трампа были переданы в свободном изложении, и добавил, что Россия и США работают над идеями мирного урегулирования в Украине.