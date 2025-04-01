Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що адміністрація США працює над "повним припиненням вогню в Україні". Про це пише 24 Канал із посиланням на її брифінг.

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Потрібно продовжувати зусилля

Крім цього, у Трампа працюють над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання.

Брюс наголосила, що триває робота з Росією та Україною, а США зобов’язані продовжувати наші зусилля, щоб привести їх за стіл переговорів.

Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ,

– пояснила Брюс.

Раніше Дональд Трамп заявив, що був злий на Путіна через його висловлювання щодо нелегітимності Зеленського.

Кремль зазначив, що слова Трампа були передані у вільному викладі, і додав, що Росія і США працюють над ідеями мирного врегулювання в Україні.