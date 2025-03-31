Дональд Трамп наголосив, що коли винною у зриві угоди про припинення вогню буде Росія, то він застосує санкції проти її нафти. Американський лідер додав, що йому б дуже не хотілося цього робити. Також він висловив впевненість у тому, що Путін дотримає слова, передає 24 Канал.

Дивіться також Зі 100-відсотковою імовірністю Путін вчинить агресію щодо однієї з країн Європи, – ЗМІ

Що сказали у Кремлі

Речник Кремля Дмітрій Пєсков зауважив, що слова Трампа про нібито те, що він злий на Путіна, були передані у вільному викладі, а не були цитатою.

Також Пєсков додав, що Росія та США працюють над налагодженням двосторонніх відносин, "які були сильно зіпсовані попередньою адміністрацією". Також вони зайняті роботою над кількома напрямками мирного процесу в Україні.

Роботи тривають. У нас поки що немає нічого конкретного, що ми могли б або повинні вам сказати. Цей процес затягується через свою складність. Президент (Путін – 24 Канал) залишається абсолютно відкритим до контактів із президентом Трампом,

– сказали у Кремлі.

До слова, раніше Трамп анонсував телефонну розмову із Путіним цього тижня. Втім, у Кремлі зауважили, що наразі на цьому тижні жодного дзвінка не заплановано. Хоча Пєсков додав, що він може бути організований оперативно за необхідності.