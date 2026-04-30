Макрон с юмором отреагировал на слова Чарльза III о французском языке, адресованные Трампу

В понедельник, 27 апреля, король Великобритании Чарльз III, во время встречи с Трампом, остро пошутил. Эммануэль Макрон прокомментировал заявление монарха.

Своей реакцией на слова короля, французский президент поделился в соцсети X.

Что сказал Макрон?

Напомним, что в понедельник, 27 апреля, король Великобритании Чарльз III совершил, первый с 2007 года, визит в Соединенные Штаты, посвященный 250-летию страны. Там он остро подколол Трампа, припомнив его заявление о роли США во Второй мировой войне.

Господин президент, вы недавно говорили, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны разговаривали бы на немецком. Осмелюсь сказать, что если бы не мы – вы разговаривали бы на французском,

– иронично заявил король Британии.

Не упустил шанса подшутить над Трампом и Президент Франции Эммануэль Макрон. Он прокомментировал слова Чарльза III, иронично заявив, что это было бы "шикарно".

Что известно о неоднозначных заявлениях Трампа?