Геополитика Европа Встреча делегаций Украины, Европы и США состоится в Женеве
22 ноября, 16:23
2

Надежда Батюк
Основні тези
  • 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Дональда Трампа с участием представителей Украины, Европы и США.
  • С украинской стороны будут присутствовать Андрей Ермак и Рустем Умеров, а с американской – Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Переговоры по мирному плану Дональда Трампа состоятся 23 ноября в швейцарской Женеве. Во встрече примут участие советники по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, представители США и Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Suedostschweiz.

Что известно о переговорах в Женеве?

По данным издания, представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США и Украины в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, чтобы обсудить мирный план США.

Отмечается, что с украинской стороны будут Андрей Ермак и Рустем Умеров. С американской – Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Что стоит знать о мирном плане Трампа?

  • План Трампа состоит из 28 пунктов и предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Донбассом несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории. Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.

  • Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман объяснил 24 Каналу, что Россия направила план США неофициально через переговорщика Кирилла Дмитриева, хотя представители российского МИД отрицают любую причастность.

  • По его мнению, Украина может с помощью европейских союзников и американской элиты затормозить эту инициативу и провокация быстро затихнет.