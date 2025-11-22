Встреча делегаций Украины, Европы и США состоится в Женеве

Переговоры по мирному плану Дональда Трампа состоятся 23 ноября в швейцарской Женеве. Во встрече примут участие советники по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, представители США и Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Suedostschweiz.

Что известно о переговорах в Женеве?

По данным издания, представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США и Украины в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, чтобы обсудить мирный план США.

Отмечается, что с украинской стороны будут Андрей Ермак и Рустем Умеров. С американской – Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Что стоит знать о мирном плане Трампа?