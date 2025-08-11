Уже в эту пятницу, 15 августа, Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться для переговоров на Аляске. Вероятно, президент США не хочет в дальнейшем "втягиваться" в вопрос российской агрессии, но вынужден.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что в противном случае его репутации и репутации США наступит конец. Для Трампа, как геополитического лидера, такой сценарий не лучший.

Чего Трамп не может сделать на переговорах с Путиным?

Политолог отметил, что если Трамп попытается отбросить дипломатию на переговорах с Российским диктатором – это станет ударом по нему же. Если он просто скажет, что не смог закончить войну, станет в глазах всех беспомощным.

Трамп возможно бы хотел выйти и помахать рукой. Однако это загнобит всю Америку. Страна, которая была глобальной державой, которая является ключевым геополитическим полюсом, не может просто так выйти из истории, в которой все однозначно: есть страна-агрессор, есть страна-союзник. В противном случае его "съедят" свои же,

– подчеркнул он.

Рейтерович отметил, что даже, если президент США потеряет интерес к российско-украинской войне на неделю или месяц, Штаты все равно продолжат продавать оружие Европе, которая будет передавать его Украине.

Интересно, что Трамп назвал встречу с Путиным "пробной" и подчеркнул, что скажет российскому диктатору завершить войну. Также он сообщил, что не будет заключать соглашение с Россией, потому что его "должны заключить двое", то есть Путин и Владимир Зеленский.