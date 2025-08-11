Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що в іншому випадку його репутації та репутації США настане кінець. Для Трампа, як геополітичного лідера, такий сценарій не найкращий.

Чого Трамп не може зробити на переговорах з Путіним?

Політолог наголосив, що якщо Трамп спробує відкинути дипломатію на переговорах з Російським диктатором – це стане ударом по ньому ж. Якщо він просто скаже, що не зміг закінчити війну, стане в очах усіх безпорадним.

Трамп можливо би хотів вийти і помахати рукою. Однак це загнобить всю Америку. Країна, яка була глобальною потугою, яка є ключовим геополітичним полюсом, не може просто так вийти з історії, в якій все однозначно: є країна-агресор, є країна-союзник. В іншому випадку його "з'їдять" свої ж,

– підкреслив він.

Рейтерович зазначив, що навіть, якщо президент США втратить інтерес до російсько-української війни на тиждень чи місяць, Штати все одно продовжать продавати зброю Європі, яка буде передавати її Україні.

Цікаво, що Трамп назвав зустріч з Путіним "пробною" і наголосив, що скаже російському диктатору завершити війну. Також він повідомив, що не буде укладати угоду з Росією, бо її "мають укласти двоє", тобто Путін та Володимир Зеленський.