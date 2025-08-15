В американском Анкоридже стартовали переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их делегаций. Перед тем, как уединиться, политики попозировали перед камерами. Как раз тогда журналистами была замечена одна важная деталь.

На столике у Путина лежала большая кипа бумаг, скрепленных биндерами, передает 24 Канал.

Что за бумаги Путин прихватил с собой на Аляску?

Как и сообщали мы в ЦПД еще вчера, Путин передал Трампу карты и исторические документы, которые, по его словам, якобы доказывают "искусственность формирования украинского государства". Это подтверждают Reuters,

– написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Ранее в Центре противодействия дезинформации предупреждали, что глава Кремля готовит для встречи с Трампом определенные "исторические материалы". Речь идет о географических картах, которые по замыслу диктатора, должны доказать президенту США, что "Украина якобы искусственное государство, сформировано за счет территорий других стран".

Также Андрей Коваленко сообщил, что на переговорах Путин будет пытаться убедить американского лидера в том, что Россия способна очень быстро обвалить фронт в Донецкой области. Доказательством этого должно служить карта области с отметками продвижения российских ДРГ.

Перед саммитом лидеров России и США издание The Washinghton Post писало по поводу опасений западных лидеров относительно возможного перетягивания Трампа Путиным на свою сторону. Российский диктатор – бывший офицер КГБ – имеет значительный опыт в общении с иностранными политиками. Он может попытаться сыграть на самолюбии Трампа и подчинить его себе. Ожидается, что глава Кремля будет объяснять американцам, что вопрос Украины для него является принципиальным, и он готов пойти на любые жертвы ради ее уничтожения.