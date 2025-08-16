15 августа состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По данным СМИ, политикам удалось достичь определенного результата.

Во время саммита Трампа и Путина была достигнута предварительная договоренность о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров, – корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на источники

"Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - заявил собеседник Кэррола.