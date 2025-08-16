15 серпня відбулася зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. За даними ЗМІ, певний результат від саміту таки є.

Виступаючи на короткій пресконференції після переговорів з Путіним, Дональд Трамп визнав, що "угоди немає", але досягнуто "значного прогресу", передає 24 Канал.

Про що домовилися Путін і Трамп в Алясці?

Кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на джерела написав у соцмережі "Х", що політики буцімто попередньо домовилися про припинення вогню в повітрі. Зазначається, що воно має тривати до тристоронньої зустрічі – цього разу за участі Зеленського.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", – заявив співрозмовник Керрола.

Нагадаємо, що перед тим, як прибути на Аляску Дональд Трамп висловив сподівання, що йому вдасться досягнути повного припинення вогню.

До слова, вже після саміту президент США припустив, що його тристороння зустріч із Путіним і Зеленським відбудеться дуже скоро. Втім, конкретних часових рамок політик не озвучив.