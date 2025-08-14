Встреча Трампа и Путина на Аляске еще не состоялась, а в России на полную празднуют "победу". Главу Кремля сравнивают со Сталиным, а предстоящий саммит с Ялтинской конференцией 1945-го года.

Кремль использует саммит на Аляске, чтобы представить Россию как мировую державу, равную Соединенным Штатам, и показать Путина равным президенту США Дональду Трампу, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также ВСУ имели успех сразу на 4 направлениях: обзор фронта от ISW

Как Россия "наживается" на предстоящей встрече Трампа и Путина?

Ключевой российский переговорщик Кирилл Дмитриев 13 августа намекнул на Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и Советским Союзом, заявив, что Ялтинская конференция "выиграла Вторую мировую войну", и что Путин и Трамп так же "предотвратят Третью мировую войну".

Заместитель председателя комитета госдумы России по международным делам Алексей Чепа усилил сравнение между предстоящим саммитом и Ялтинской конференцией и заявил, что США и Россия должны "общаться друг с другом как друзья".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отметил, что Трамп должен посетить оккупированный Крым, чтобы договориться о "новом ялтинском мирном соглашении".

Несколько российских СМИ так же сравнили саммит на Аляске с Ялтой и заявили, что "люди, которые имеют реальное влияние на глобальные процессы", сядут за стол переговоров на Аляске.

Российские сравнения саммита США – Россия 15 августа с Ялтинской конференцией 1945 года являются попыткой скрыть дисбаланс сил между США и Россией и представить последнюю как государство с гораздо более сильными дипломатическими, военными и экономическими позициями, чем она имеет на самом деле,

– объяснили аналитики Института изучения войны.

В стране-агрессоре пытаются представить сам факт встречи Трампа и Путина как победу России, чтобы создать впечатление, что якобы она равна США.

Такие сравнения также некорректны, ведь Ялтинская конференция 1945 года завершилась договоренностью о послевоенной Европе, тогда как Трамп и другие американские чиновники неоднократно подчеркивали, что саммит 15 августа не приведет ни к каким соглашениям между США и Россией по завершению войны в Украине. Эта встреча Путина и Трампа будет иметь "ознакомительный характер". Президент США хочет понять, есть ли у диктатора намерения закончить войну.