С середины августа в Белом доме находились в ожидании двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского или трехсторонних переговоров с участием еще и Дональда Трампа. Впрочем, Москва фактически проигнорировала оба формата диалога.

В эфире программы Fox News Sunday вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой критикой Кремля, который избегает мирных переговоров об окончании войны, передает 24 Канал.

Что сказал Джей Ди Вэнс о поведении россиян?

Вэнс отметил, что в течение последних недель россияне отказывались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников.

Сколько еще они убьют за очень малые достижения?,

– задал риторический вопрос вице-президент США.

Политик заявил, что оккупанты убивают и теряют много людей, но мало чего достигают. Он призвал захватчиков проснуться и принять реальность.

Напомним, что 23 сентября Дональд Трамп продемонстрировал, что у него лопнуло терпение в отношении россиян. Президент США опубликовал неожиданный пост, в котором разнес страну-агрессора. Американский лидер поставил под сомнение силу "второй армии мира", которая в течение 3,5 лет потеряла миллионы людей, отхватив лишь незначительный кусок украинской земли. Впервые Трамп допустил, что Украина способна победить и отвоевать утраченные территории.

Что этому предшествовало?