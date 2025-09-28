"Росіяни не захотіли зустрітися з Україною і США": Венс розкритикував Москву
- Москва проігнорувала пропозиції щодо двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, а також тристоронньої – за участі Трампа.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко розкритикував Росію за уникнення діалогу і зазначив, що окупанти втрачають багато людей без значних досягнень.
З середини серпня у Білому домі перебували в очікуванні двосторонньої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського або тристоронніх переговорів – за участі ще й Дональда Трампа. Втім, Москва фактично проігнорувала обидва формати діалогу.
В ефірі програми Fox News Sunday віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із різкою критикою Кремля, який уникає мирних переговорів щодо закінчення війни, передає 24 Канал.
Що сказав Джей Ді Венс про поведінку росіян?
Венс зауважив, що упродовж останніх тижнів росіяни відмовлялися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа або інших американських посадовців.
Скільки ще вони вб'ють за дуже малі здобутки?,
– поставив риторичне питання віцепрезидент США.
Політик заявив, що окупанти вбивають і втрачають багато людей, але мало чого досягають. Він закликав загарбників прокинутися і прийняти реальність.
Нагадаємо, що 23 вересня Дональд Трамп продемонстрував, що у нього луснуло терпіння щодо росіян. Президент США опублікував несподіваний пост, у якому розніс країну-агресорку. Американський лідер поставив під сумнів силу "другої армії світу", яка упродовж 3,5 років втратила мільйони людей, відхопивши лише незначний шматок української землі. Вперше Трамп допустив, що Україна здатна перемогти та відвоювати втрачені території.
Що цьому передувало?
15 серпня відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Вона не принесла жодних результатів, окрім того, що дозволила воєнному злочинцю показати, що він залишається глобальним гравцем.
18 серпня Дональд Трамп зустрівся із Зеленським і лідерами Європи, після чого мав телефонну розмову із Путіним. За даними Білого дому, очільник Кремля нібито пообіцяв зустрітися із Володимиром Зеленським.
Своєю чергою президент України заявив про готовність до зустрічі із Путіним без будь-яких попередніх умов.
Більше, ніж місяць, у Кремлі розповідали про те, що Путін начебто і не проти зустрітися із Зеленським, але зустріч потрібно добре підготувати. Сам російський диктатор цинічно заявляв, що, мовляв, якщо українському президенту потрібні ці переговори, той хай приїздить до Москви.
Жодних сигналів про те, що Путін реально готовий до тристоронніх переговорів із Зеленським і Трампом, також не було.