Не случайность, – эксперт раскрыл интересную деталь в новом заявлении Си о Путине

Западные СМИ написали, что президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Путин "может пожалеть о том, что начал войну с Украиной". В китайском МИД эти слова уже опровергли, а Дональд Трамп подтвердил, что Си такого не говорил.

Несмотря на это, такое заявление действительно могло прозвучать, вряд ли его кто-то придумал. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что китайцы умеют "играть в провокацию".

Смотрите также Новый уровень отношений: Си Цзиньпин и Путин подписали декларацию о "многополярном мире"

Действительно ли Си мог озвучить такое заявление?

Стоит понимать, что китайцы хотят казаться очень неприступными, многополярными, они придерживаются сложной дипломатии. Но несмотря на все это они могли озвучить такое заявление о Владимире Путине.

Китайские медиа не делают случайно "сливов". Даже нельзя представить, что в такой диктаторской системе, где присуждают социальные кредитные очки, от которых зависит скорость интернета, билеты на транспорт, – кто-то "сливает" такую информацию,

– отметил Александр Краев.

Итак, это похоже на продуманный шаг. Его идея заключается в том, что перед встречей с российским диктатором, китайцам надо было показать, что Россия сделала ошибку. Если она хочет ее исправить, то Путину надо хорошо относиться к Китаю.

"Если Россия хочет выдержать результаты и последствия своей ошибки, ей нужно польстить Китаю, предложить что-то новое. Ведь в Пекине все прекрасно понимают. Они продолжают аналогию, что выживает сильнейший. Поэтому для них нет никакой проблемы бросить Россию на произвол судьбы", – добавил Александр Краев.

Обратите внимание! По мнению, эксперта-международника Станислава Желиховского, Китай воспринимает Россию как ресурсную базу. Он во всем ищет собственную выгоду. Владимир Путин это понимает, поэтому пытается найти альтернативу. Ею могут стать США, но и там не слишком хотят видеть Россию своим союзником.

Для Пекина не выгодна сильная Россия, ее победа. Ведь в таком случае – это прямая угроза, оппонент, который посягает на лидерство в Центральной Азии, в таких союзах как ШОС и БРИКС. Си не хочет, чтобы Путин перестал продавать ему дешевую нефть и газ. Такая Россия Китаю точно не нужна.

Скорее всего, фраза об ошибке действительно могла прозвучать. А "слив" со стороны китайских инсайдеров был абсолютно неслучайным.

Что известно о встрече Путина и Си: смотрите видео

Путин прибыл в Китай: что известно?

Российский диктатор прилетел в Пекин 19 мая. Там у него запланирована встреча с президентом и подписание десятков договоров о сотрудничестве. Его встретили красной дорожкой, стоял почетный караул, а студенты выкрикивали поздравления.

Перед тем Владимир Путин записал обращение к китайскому народу. В нем он говорил о "крепком партнерстве, дружбе". Интересно, что глава Кремля верит в уважение от Си, ведь сказал, что диалог между ними является "уважительным" и продолжается "на равноправных началах". С Китаем диктатор планирует расширять гуманитарные обмены, экономическое и оборонное сотрудничество.

На следующий день, 20 мая, стартовали переговоры обоих президентов. Владимир Путин начал встречу с китайской пословицы, которая означает, что "будто не виделись день, а прошло три осени". Со своей стороны Си Цзиньпин вспомнил о "турбулентности и трансформации", которые происходят в мире.