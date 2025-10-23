Встреча Путина и Трампа все еще возможна, но есть условие, – Белый дом

В Белом доме не отрицают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина все еще возможна. Однако американский лидер хочет, чтобы такие переговоры имели результаты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Смотрите также Кремль назвал контроль над всем Донбассом условием "мирного соглашения" с Украиной, – Reuters

Возможна ли встреча Трампа и Путина?

Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для прекращения войны в Украине. Он хочет, чтобы следующая встреча с российским диктатором имела результаты. Ранее Трамп говорил, что имеет "хорошие разговоры" с Путиным, однако все они не привели к конкретным решениям.

Поэтому теперь американский лидер хочет от Владимира Путина не просто разговоров. Американская сторона надеется на следующую встречу, которая приведет к ощутимому положительному результату – решения конфликта.

Президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. И он хочет, чтобы эта война (в Украине – 24 Канал) закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту,

– сказала Кэролайн Левитт.

Почему США и Россия отменяют встречу?

Политолог Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что, по мнению Трампа, встреча сейчас не имеет смысла. Ведь во время телефонного разговора президентов стало понятно, позиция России не меняется. Так же нежелание страны-агрессора завершать войну было заметно после сентябрьской встречи Рубио и Лаврова на Генассамблее ООН.

Что известно об организации встречи Трампа и Путина?