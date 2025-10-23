Укр Рус
Встреча Путина и Трампа все еще возможна, но есть условие, – Белый дом
23 октября, 21:49
Встреча Путина и Трампа все еще возможна, но есть условие, – Белый дом

Дарья Смородская
Основні тези
  • Встреча Трампа с Путиным возможна, но Трамп хочет, чтобы она имела конкретные результаты в решении конфликта в Украине.
  • Трамп отменил запланированную встречу в Будапеште, поскольку считает ее нецелесообразной из-за неизменной позиции России.

В Белом доме не отрицают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина все еще возможна. Однако американский лидер хочет, чтобы такие переговоры имели результаты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Возможна ли встреча Трампа и Путина?

Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для прекращения войны в Украине. Он хочет, чтобы следующая встреча с российским диктатором имела результаты. Ранее Трамп говорил, что имеет "хорошие разговоры" с Путиным, однако все они не привели к конкретным решениям.

Поэтому теперь американский лидер хочет от Владимира Путина не просто разговоров. Американская сторона надеется на следующую встречу, которая приведет к ощутимому положительному результату – решения конфликта.

Президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. И он хочет, чтобы эта война (в Украине – 24 Канал) закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту, 
– сказала Кэролайн Левитт.

Почему США и Россия отменяют встречу?

Политолог Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что, по мнению Трампа, встреча сейчас не имеет смысла. Ведь во время телефонного разговора президентов стало понятно, позиция России не меняется. Так же нежелание страны-агрессора завершать войну было заметно после сентябрьской встречи Рубио и Лаврова на Генассамблее ООН.

Что известно об организации встречи Трампа и Путина?