Встреча Путина и Трампа все еще возможна, но есть условие, – Белый дом
- Встреча Трампа с Путиным возможна, но Трамп хочет, чтобы она имела конкретные результаты в решении конфликта в Украине.
- Трамп отменил запланированную встречу в Будапеште, поскольку считает ее нецелесообразной из-за неизменной позиции России.
В Белом доме не отрицают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина все еще возможна. Однако американский лидер хочет, чтобы такие переговоры имели результаты.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Возможна ли встреча Трампа и Путина?
Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для прекращения войны в Украине. Он хочет, чтобы следующая встреча с российским диктатором имела результаты. Ранее Трамп говорил, что имеет "хорошие разговоры" с Путиным, однако все они не привели к конкретным решениям.
Поэтому теперь американский лидер хочет от Владимира Путина не просто разговоров. Американская сторона надеется на следующую встречу, которая приведет к ощутимому положительному результату – решения конфликта.
Президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. И он хочет, чтобы эта война (в Украине – 24 Канал) закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту,
– сказала Кэролайн Левитт.
Почему США и Россия отменяют встречу?
Политолог Игорь Чаленко отметил в эфире 24 Канала, что, по мнению Трампа, встреча сейчас не имеет смысла. Ведь во время телефонного разговора президентов стало понятно, позиция России не меняется. Так же нежелание страны-агрессора завершать войну было заметно после сентябрьской встречи Рубио и Лаврова на Генассамблее ООН.
Что известно об организации встречи Трампа и Путина?
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Она планировалась, однако президент США решил, что сейчас она нецелесообразна. Он заявил, что переговоры состоятся позже.
Встреча была запланирована после телефонного разговора о войне России против Украины.
Президент России Владимир Путин отметил, что встреча, вероятно, состоится, но позже, после подготовки. Он отметил, что именно американская сторона якобы предложила провести саммит в Венгрии.